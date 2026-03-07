O FC Porto bateu o Benfica, este sábado, em jogo da sexta jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Juvenis. Os dragões, orientados por José João Rodrigues, venceram por 3-2, no Olival.

Após uma primeira parte equilibrada, os golos ficaram guardados para a segunda. Os portistas entraram com tudo na segunda metade e marca dois golos. Tcherno Jamanca, melhor marcador do campeonato, fez o primeiro, Francisco Ferreira o segundo.

O Benfica reduziu por Tomás Almeida, de cabeça, mas João Tavares voltou a colocar dois golos de vantagem para o FC Porto. Hugo Gomes reduziu nos descontos e o Benfica ainda acertou na trave nos descontos, mas o vencedor foi mesmo o FC Porto.

O FC Porto lidera com 16 pontos, mais seis do que o Benfica, que continua dez. Na época passada, o campeão neste escalão foi o clube da Luz, com os dragões em terceiro lugar.