Ao quarto jogo da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Juvenis (sub-17), as duas equipas com mais pontos anularam-se. Sporting e FC Porto empataram a uma bola na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, neste domingo.

O Sporting foi composto por: Afonso Redondo, Salvador Fortuna, Mário Almeida, Alexandre Rosado, Francisco Cabeçana, Rodrigo Nogueira, David Almeida, Martim Almeida, Martim Ribeiro, Afonso Marques e Vitor Conceição.

Já o FC Porto apresentou-se com: Guilherme Fortunato, Guilherme Varela, Paulo Rodrigues, Francisco Simões, Victor Bastianele, Diego Farinha, José Garrafa, José Lino e Manuel Costa.

O jogo teve maior ascendente do Sporting, com o guarda-redes portista Francisco Mendes em evidência. Porém, foi o FC Porto que marcou primeiro. Rodrigo Gonçalves respondeu de primeira a um cruzamento vindo da direita e finalizou sem oposição (10m).

O empate chegou em cima do intervalo (44m), quando Martim Ribeiro assinou um golaço com um remate em arco. Belo tento do irmão de Rodrigo Ribeiro, um dia depois do mais velho ter-se estreado a anotar pelo Augsburgo.

A segunda parte foi mais tranquila. Ambas as equipas somam dez pontos em quatro jogos, porém o FC Porto lidera por ter uma melhor diferença de golos.