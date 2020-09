O presidente da Confederação dos Treinadores, que reuniu com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, disse nesta quarta-feira que o desporto de formação regressará «a partir de outubro».

«[O secretário de Estado] permitiu-me que anunciasse aos treinadores que vamos começar a operacionalizar a construção de calendário, de apoio ao planeamento, para retoma dos treinos sem restrições e competições. Ou seja, que a partir de outubro seja possível a tal progressividade que estava prevista, e que tantas dúvidas levantou ao setor desportivo», afirmou o presidente Pedro Sequeira, citado pela assessoria de imprensa da Confederação.

Sequeira falava após a reunião com João Paulo Rebelo, depois de já ter reunido com a DGS, anunciando a vontade de trabalhar «mais assiduamente em conjunto» com o Governo para a construção do calendário de retoma dos escalões de formação, em suspenso devido à pandemia de covid-19.

Sobre a reunião com a autoridade de saúde, Pedro Sequeira disse sair «bastante satisfeito», sobretudo pela «sintonia quer nas preocupações quer no que é possível fazer para a retoma progressiva, a nível dos escalões de formação».

«Passámos a mensagem de que quem vai ser o operacional em todos os treinos e competições são os treinadores dos escalões de formação, que necessitam de um planeamento» da época e do que podem ou não fazer nas sessões de trabalho, acrescentou.