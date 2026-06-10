Mesmo em inferioridade numérica desde o minuto 20, devido à expulsão de Salvador Valente, o FC Porto conseguiu vencer o Paços de Ferreira (2-1) e, desse modo, ficar a apenas um triunfo de distância do título nacional de iniciados.

Em Pedroso, os dragões adiantaram-se no marcador com um grande golo de João Afonso, aos 15 minutos, ele que foi obrigado a deixar o jogo ainda na primeira parte devido a lesão.

Pelo meio, Salvador Valente foi expulso nos portistas por ter derrubado o isolado Dinis Batista (20m). Do livre nasceu o 1-1, apontado por Nelson Tê. Porém, na resposta, Tiago Portugal aproveitou uma saída da baliza em falso do guarda-redes adversário para recolocar o FC Porto na frente do marcador.

O goleador portista podia ter bisado no arranque da segunda parte, mas permitiu a defesa a Hélder Carneiro na conversão de um penálti.

Apesar de tantos contratempos, o FC Porto garantiu mesmo o triunfo que, a duas jornadas do fim da fase de apuramento de campeão, lhe permite manter os três pontos de avanço para o segundo classificado Sporting, que esta quarta-feira ganhou em Braga por 2-1, com golos de Laurindo Mendonça (29m) e Aladje Mussa (40+4m).

Em Guimarães, o Benfica empatou com o Vitória (1-1), e, em Belém, o Belenenses derrotou o Estoril por 3-0.

A 16.ª ronda fecha esta tarde com o Tondela-Alverca, que tem início agendado para as 15h00.

Na próxima jornada, o FC Porto visita o Alverca, o Sporting recebe o Belenenses e o Benfica defronta o Tondela. Em caso de triunfo, os dragões sagram-se campeões nacionais, uma vez que têm vantagem no confronto direto com os leões.

Classificação

1.º FC Porto, 38 pontos/16 jogos

2.º Sporting, 35 pontos/16 jogos

3.º Sp. Braga, 31 pontos/16 jogos

4.º Benfica, 30 pontos/16 jogos

5.º Belenenses, 23 pontos/16 jogos