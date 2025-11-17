A DAZN Portugal vai transmitir gratuitamente vários jogos de diferentes competições entre 24 e 30 de novembro, numa promoção inserida na campanha da Black Friday.

No lote de oferta da operadora estão partidas da Liga dos Campeões, Liga Europa, Premier League, Liga espanhola, Bundesliga, Liga neerlandesa e UEFA Youth League.

Além dos jogos (15), os treinos livres, a qualificação para a corrida sprint e a qualificação para a corrida principal do Grande Prémio do Qatar também passam em sinal aberto. Estes eventos abertos serão transmitidos num canal temporário: 15 na MEO, 300 na NOS, 20 na NOWO e 40 na Vodafone, sendo possível aceder também através da APP.

O Rangers-Sp. Braga, dia 27, é um jogos jogos gratuitos, sendo possível ver também jogos de Sporting e FC Porto, mas apenas na Youth League, já que as partidas destas equipas e também do Benfica nas competições europeias são transmitidas pela Sport TV.

Calendário de eventos gratuitos na DAZN – Black Friday

Segunda-feira, 24 de novembro

17h30: Espanyol x Sevilla (LALIGA)

Terça-feira, 25 de novembro

13h00: Chelsea x FC Barcelona (UEFA Youth League)

15h00: Manchester City x Bayer Leverkusen (UEFA Youth League)

Quarta-feira, 26 de novembro

13h00: Sporting CP x Brugge (UEFA Youth League)

15h00: FC Porto x Real Betis (UEFA Youth League)

17h45: Pafos x Monaco (UEFA Champions League)

20h00: PSG x Tottenham (UEFA Champions League)

Quinta-feira, 27 de novembro

17h45: Aston Villa x Young Boys (UEFA Champions League)

20h00: Rangers x SC Braga (UEFA Europa League)

Sexta-feira, 28 de novembro

13h30: GP Qatar: Treinos Livres (Formula 1)

17h30: GP Qatar: Qualifying Sprint (Formula 1)

19h30: Mönchengladbach x Leipzig (Bundesliga)

Sábado, 29 de novembro

15h00: Manchester City x Leeds (Premier League)

18h00: GP Qatar: Qualifying Race (Formula 1)

20h00: Atlético Madrid x Oviedo (LALIGA)

Domingo, 30 de novembro