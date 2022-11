O Benfica, atual campeão nacional de juniores e líder da Zona Sul, perdeu fora com o Alverca por 7-3.

Aos 6 minutos, a equipa ribatejana já vencia por 2-0, com golos de Jaime Jr. e David Polito. Pouco depois da meia-hora de jogo, Mário Tudose reduziu para os encarnados, que logo a seguir desperdiçaram um penálti que daria o empate.

Mais eficaz da marca dos 11 metros foi o Alverca, que de penálti chegou ao 3-1 (Ewandro), resultado com que o jogo foi para o intervalo.

Praticamente a abrir a segunda parte, Gustavo Varela voltou a encurtar distâncias. Pouco depois, Mário Tudose foi expulso por acumulação de amarelos e deixou as águias reduzidas a dez.

O Benfica ainda conseguiu empatar num penálti de Gustavo Varela aos 66 minutos, mas depois disso o Alverca marcou quatro golos sem resposta.

Aos 73 minutos, novamente da marca dos 11 metros, Ewandro bisou, recolocando os ribatejanos na frente do marcador.

Aos 77 minutos, Ivan Lima também foi expulso e o Benfica passou a jogar com nove, situação que condicionou ainda mais o desfecho desnivelado que se verificou.

Aos 87 minutos, Pedro Pato ampliou para 5-3, Duarte Carreira assinou o sexto aos 90+4m e um minuto depois Janickson fixou o resultado final em 73 favorável ao Alverca, que segue no 2.º lugar com 30 pontos, menos dois do que o líder Benfica e mais três do que o Sporting, que tem menos um jogo.