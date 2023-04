O Famalicão, líder da fase de apuramento do campeonato nacional de juniores à entrada para a 9.ª jornada, perdeu em casa com o Sp. Braga por 2-1 e pode ser alcançado no topo.

Rudi Almeida ainda deu vantagem aos famalicenses aos 18 minutos, mas Diego Rodrigues empatou aos 31m e Edu Santos assinou a reviravolta à hora de jogo.

Com 19 pontos, o Famalicão pode ser alcançado no topo pelo Benfica (2.º), que na próxima quarta-feira tem dérbi em Alcochete com o Sporting.