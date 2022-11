O Benfica venceu no Seixal o Sporting por 3-0, em jogo da Série C do campeonato nacional de juvenis.

Gonçalo Moreira, Gustavo Ferreira e Duarte Soares marcaram os golos dos encarnados, que seguem no primeiro lugar com 39 pontos, agora mais 5 do que o Sporting, que é segundo.

Também neste domingo, o FC Porto perdeu fora com o Famalicão por 1-0, averbando o primeiro desaire a Série A ao fim de 12 vitórias e apenas um empate nas 13 primeiras jornadas: Rui Neto foi o autor do único golo do jogo. Apesar do resultado, os dragões lideram confortavelmente a série com 37 pontos, mais 8 do que o Boavista.

OS RESULTADOS DO DIA

Série A:

Rio Ave – Vitória de Guimarães, 1-2

Famalicão – FC Porto, 1-0

Boavista – Palmeiras, 5-0

Padroense – Paços de Ferreira, 1-3

Série B:

Marialvas – Loures, 2-4 (inversão)

Torreense – Feirense, 1-1

União de Leiria – Fátima, 0-1

Anadia – Sporting de Espinho, 1-3

Académica – Tondela, 3-0

Série C:

Vitória de Setúbal – Oeiras, 0-3

Estoril Praia – Real Massamá, 2-0

Benfica – Sporting, 3-0

Belenenses – Cova da Piedade, 1-1

Sintrense – Sacavenense, 1-2