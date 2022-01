O Sporting e o Benfica empataram a um golo em Alcochete, em jogo em atraso da 19.ª jornada da zona sul do campeonato nacional de juniores.

Os leões marcaram primeiro por Luís Gomes aos 15 minutos, mas Franculino Djú empatou ao minuto 29.

O Sporting terminou o jogo a carregar mais e em superioridade numérica. Aos 86 minutos, João Veloso levou o segundo amarelo e deixou os encarnados reduzidos a dez.

Com este resultado, o Benfica garante que vai terminar a Zona Sul no primeiro lugar. Tem agora 50 pontos, mais quatro do que o Sporting quando falta jogar-se uma partida.