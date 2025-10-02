A Argentina e Marrocos garantiram a passagem aos oitavos de final do Mundial sub-20, com golos de jogadores que atuam em Portugal. Tomás Pérez, médio do FC Porto, marcou no triunfo argentino por 4-1 sobre a Austrália, e Yassir Zabiri, avançado do Famalicão, apontou um dos golos que surpreenderam o Brasil (2-1), isto depois de já ter faturado na jornada inicial no triunfo sobre Espanha por 2-0.

No jogo da Argentina, Alejo Sarco abriu o marcador para a albiceleste logo aos três minutos. Aos 35 minutos, a Austrália ainda fez as redes argentinas abanar, mas viu o golo ser anulado. Já perto do intervalo, Tomás Pérez, que esteve em campo os 90 minutos, fez o 2-0, dando maior tranquilidade à equipa. Na segunda parte, os australianos ainda reduziram a diferença (Daniel Bennie, 69m), mas a seleção argentina confirmou a goleada com dois golos, de Ian Sibiabre e de Santino Andino, já descontos. Gianluca Prestianni, avançado do Benfica, entrou a dez minutos do fim.

Na partida entre Marrocos e o Brasil, o jogo foi mais equilibrado, sobretudo na primeira parte. O marcador foi inaugurado pelos Leões do Atlas no segundo tempo, com um golo de Othmane Mamma aos 60 minutos. Yassir Zabiri, do Famalicão, fez 2-0 um quarto de hora depois. A seleção canarinha ainda reduziu nos descontos através de grande penalidade, mas não conseguiu evitar a derrota e está em risco de ser eliminada na fase de grupos.

Com estes resultados, Argentina e Marrocos lideram os respetivos grupos, com seis pontos, e garantiram a passagem para a próxima fase da competição quando ainda têm um jogo por disputar.