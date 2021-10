Miguel Valença chegou a acordo, nesta terça-feira, para rescindir contrato com o Anadia.



O jovem técnico, de apenas 31 anos, cumpria a segunda época no clube, depois de ter garantido a promoção à Liga 3.



«O Miguel decidiu deixar o Anadia devido a um desacordo de ideias com os investidores da SAD», adiantou ao Maisfutebol o empresário do técnico, Diogo Correia Henriques.



O Anadia ocupa a 10.ª posição da Série A da Liga 3, com quatro pontos em cinco jogos. Antes desta passagem pelos Trevos da Bairrada, Miguel Valença orientou o Oliveira do Hospital.