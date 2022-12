A Associação de Futebol de Lisboa decidiu suspender as competições no próximo fim de semana.

Uma decisão justificada pelas «bárbaras agressões» a árbitros, registadas nos últimos dias, e também devido aos estragos provocados pelo mau tempo em várias instalações desportivas do distrito.

De referir que o Núcleo de Árbitros de Torres Vedras, do qual faz parte Tiago Silva, árbitro agredido por um jogador do Povoense, já tinha anunciado que não ia comparecer aos jogos do fim de semana. Foi anunciado também um boicote aos jogos da equipa da Póvoa de Santa Iria e ao Arsenal 72.

O próprio Núcleo de Árbitros do Distrito de Lisboa tinha ameaçado parar, por completo, caso não fossem tomadas medidas até ao recomeço das competições, em janeiro de 2023.

Eis o comunicado assinado pelo presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo:

«Considerando as bárbaras agressões perpetradas contra Árbitros, a quem manifestamos a nossa total solidariedade, em provas organizadas pela Associação de Futebol de Lisboa no último fim de semana, e que aguardamos a devida atuação dos órgãos e instituições competentes;

Considerando a intempérie que se tem abatido no Distrito de Lisboa, que causou prejuízos consideráveis nas infraestruturas desportivas dos nossos Clubes Filiados, o que impede a realização de qualquer tipo de atividade;

A Direção da Associação de Futebol de Lisboa comunica a deliberação da suspensão de todas as competições sob a sua égide, agendadas para o próximo fim-de-semana (dias 16, 17 e 18 de Dezembro de 2022).

A Direção da Associação de Futebol de Lisboa deseja que, com esta medida extraordinária, haja um período de profunda reflexão sobre os graves incidentes registados, no sentido da sua total erradicação, bem como, que se permita o restabelecimento de todas as condições necessárias para a normal prática desportiva.

Que o silêncio nos nossos campos e pavilhões, durante o próximo fim-de-semana, seja propício à consciencialização de TODOS, que o desporto, e, designadamente, o futebol, o futsal e o futebol de praia, é isso, e só isso: DESPORTO!»