A empresária portuguesa Andreia Nunes L’or tornou-se a acionista maioritária da SAD do Alcochetense. É a primeira mulher a deter a maioria do capital de uma sociedade anónima desportiva em Portugal.

A SAD tem como presidente André Geraldes, ex-dirigente do Sporting, Farense e Estrela da Amadora.

Esta sociedade foi aprovada em Assembleia Geral realizada em dezembro de 2025, com 60,42 por cento dos votos.

«Com orgulho, responsabilidade e muita visão, assumo a SAD do Alcochetense. Ser mulher neste lugar torna este momento ainda mais simbólico. Mas, acima de tudo, este é um compromisso com o futuro, com o clube e com todos os que acreditam neste projeto. Que seja uma nova era de trabalho, união e crescimento», referiu Andreia Nunes L’or, numa publicação na rede social Instagram, esta quinta-feira.

Andreia Nunes, ex-companheira do futebolista Ivan Cavaleiro com quem teve um filho, Jaden Lucas, está atualmente junta com o empresário neerlandês Django L’or, com quem já teve uma filha, Lara. Django L’or é o fundador da Holding House of the Lord e da L’or Strategc Investment Group (LSIG), grupo que tem investimentos, entre outros, no KuantoKusta e Paybyrd.

O Alcochetense disputou o Campeonato de Portugal em 2025/26, tendo terminado no quinto lugar da série D, com 41 pontos.