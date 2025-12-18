O Boavista FC (e não a SAD) lançou uma campanha de angariação de fundos num momento difícil a nível financeiro. Sem jogadores suficientes para competir, acabou por desistir do futebol sénior esta temporada.

Ainda assim, a entidade continua viva e com esperanças de reerguer-se. É por isso que o clube divulgou nesta quinta-feira uma campanha (Boavista Sempre) com o objetivo de angariar dinheiro para o clube.

«O Boavista precisa dos seus amigos, dos seus adeptos, dos seus sócios e também de todos os que, mesmo não sendo boavisteiros, acreditam no valor social, cultural e desportivo de um clube centenário. O clube apela igualmente ao envolvimento de parceiros e investidores alinhados com valores de abertura, participação e compromisso de longo prazo», escreve o Boavista FC no sítio oficial.

A direção do clube justifica a necessidade desta campanha com a «preservação de um património com impacto nacional e projeção internacional». Existem quatro formas de aderir, com quatro níveis diferentes de contribuição financeira e benefícios decorrentes.

Entre as vantagens está a receção de newsletters ou camisolas. Os valores fixam-se nos 40, 400, 4,000 e 40,000 euros, pagos através do website do clube.

O clube histórico da cidade do Porto continua a ter modalidades como futsal, karaté, além do futebol jovem, com cerca de dois mil atletas. Na terça-feira, o clube anunciou um acordo com os credores para evitar o encerramento do clube. A dívida global da entidade ascende a 99 milhões de euros.