O Boavista confirmou esta quinta-feira que realizou um pedido urgente de impugnação do leilão de imóveis, que abrange o Estádio do Bessa. O clube portuense, recorde-se, colocou o estádio em leilão.

Esta decisão surge no âmbito da insolvência do clube, afirmou o presidente axadrezado Rui Garrido Pereira.

«O Boavista pediu ao tribunal a intervenção urgente num processo de venda de ativos, onde está incluído o estádio. A posição do clube é simples: o leilão, tal como foi apresentado, não reflete de forma completa a realidade associada aos bens», vincou em declarações à agência Lusa.

«Num processo deste tipo, é essencial garantir transparência, igualdade entre interessados e confiança no procedimento. O Boavista pede ao tribunal a suspensão/anulação do leilão nos moldes atuais», acrescentou.

O requerimento foi submetido ao Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia. O Estádio do Bessa – tal como o complexo desportivo adjacente – vão ser leiloados globalmente por um valor miníno de 32,9 milhões de euros entre segunda-feira e 20 de maio. Um leilão que irão decorrer sob intermediação da da Leilosoc.

Já esta sexta-feira, João Loureiro, antigo presidente o clube portuense, avisou para «abutres do imobiliário» na venda do Bessa. Antes, a claque Panteras Negras tentou impedir o leilão do estádio.

Reinaugurado em 2003 e inutilizado desde maio de 2025 por impedimento das autoridades, o Estádio do Bessa foi um dos 10 recintos utilizados por Portugal na organização do Europeu de 2004.

Ainda esta semana, o movimento «Unidos pelo Boavista» entregou à Mesa da Assembleia Geral (MAG) um requerimento, com 270 assinaturas, a solicitar uma AG extraordinária, visando a destituição da direção e a nomeação de uma Comissão Administrativa para gerir o clube até novas eleições.

Rui Garrido Pereira confirmou a receção do documento, mas lembrou que a MAG precisará de avaliar e validar as assinaturas, de acordo com os estatutos do clube, antes de agendar a reunião.

O Boavista, campeão nacional em 2001, cumpriu 11 épocas seguidas na Liga. Em 2024/25 desceu à segunda divisão. A SAD falhou o licenciamento para as competições profissionais e nacionais e ser relegada por via administrativa para o escalão principal da associação do Porto.

A SAD está a jogar como anfitriã no Parque Desportivo de Ramalde, a mais de dois quilómetros do Estádio do Bessa. Já desceu à segunda divisão distrital, tendo sete impedimentos de inscrição de novos futebolistas junto da FIFA.