Vianense, 1.º de Dezembro, Atlético Clube de Portugal e Lusitânia de Lourosa asseguraram, este domingo, a subida à Liga 3.



Mas vamos por partes. O emblema de Viana do Castelo triunfou em Amarante por 3-1 enquanto o Lourosa empatou a dois golos contra o Salgueiros 08 que voltou a perder a promoção à Liga 3 na última ronda.



Na Série 2, o Atlético derrotou o Pêro Pinheiro fora de portas por 2-1 ao passo que o 1.º Dezembro empatou 1-1 contra o Lusitano de Évora.



Feitas as contas, o Atlético venceu a fase final da Série 2 com 12 pontos, mais dois que o 1.º de Dezembro. Por sua vez, o Vianense acabou no primeiro lugar da Série 1 com 11 pontos, mais quatro que o Lusitânia Lourosa.