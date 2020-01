Fechada a 19ª jornada do Campeonato de Portugal, os líderes das respetivas séries são o Vizela (A), o Arouca (B), o Praiense (C) e o Olhanense (D). Todos eles ganharam os seus compromissos neste fim-de-semana.



Os segundos classificados de cada um dos agrupamentos, e por isso em lugar de acesso ao play-off, são Sp. Braga e Fafe (A), Lourosa (B), Caldas e Fátima (C) e Real (D).



LEIA MAIS: todas as notícias do Campeonato de Portugal



SÉRIE A:



Pedras Salgadas – Fafe, 0-0

Merelinense - União da Madeira, 2-4

Maria Fonte - Desportivo de Chaves (satélite), 1-2

Sporting de Braga B – Vizela, 1-3

Mirandela – Berço, 1-1

Marítimo B - Vitória de Guimarães B, 1-1

São Martinho - AD Oliveirense, 3-1

Câmara de Lobos – Cerveira, 0-2

Montalegre – Bragança, 1-0



CLASSIFICAÇÃO: 1.º: Vizela, 42 pontos; 2.ºs: Sp. Braga B e AD Fafe, 39; 4.º: V. Guimarães B, 35; 5.ºs: Merelinense e Berço, 30; 7º Maria da Fonte, 29; 8.ºs: São Martinho e União da Madeira, 28; 10ºs Montalegre e Marítimo B, 26; 12ºs Chaves Satélite e Mirandela, 22; 14º Pedras Salgadas, 18; 15º Cerveira, 17; 16º Oliveirense, 14; 17º Bragança, 12; Câmara de Lobos, 8.



SÉRIE B:



Amarante – Arouca, 0-1

Trofense - Pedras Rubras, 1-0

Lusitânia Lourosa – Felgueiras, 3-0

Valadares Gaia – Gondomar, 0-0

Canelas 2010 – Paredes, 1-0

Lusitano Vildemoinhos – Sanjoanense, 0-1

Castro Daire - Vila Real, 3-2

Coimbrões - Ginásio Figueirense, 0-0

Sporting de Espinho – Leça, 0-2



CLASSIFICAÇÃO: 1º Arouca, 45 pontos; 2º Lourosa, 40; 3º Leça, 38; 4ºs Sp. Espinho e Sanjoanense, 34; 6º Castro Daire, 32; 7º Paredes, 30; 8º Felgueiras, 28; 9º Canelas, 26; 10º Lusitano Vildemoinhos, 24; 11º Pedras Rubras, 23; 12º Coimbrões, 22; 13º Gondomar, 21; 14º Valadares, 20; 15ºs Amarante e Trofense, 17; 17º Vila Real, 11; 18º Ginásio Figueirense, 8.



SÉRIE C:



Vitória Sernache – Oleiros, 1-1

União Santarém - Beira-Mar, 1-1

Condeixa – Anadia, 2-0

Ideal – Torreense, 0-0

Praiense - Oliveira Hospital, 4-0

Sertanense – Marinhense, 1-1

Caldas – Águeda, 2-0

União de Leiria – Fontinhas, 1-0

Benfica de Castelo Branco – Fátima, 1-1



CLASSIFICAÇÃO: 1º Praiense, 41 pontos; 2ºs Caldas e Fátima, 31; 4º Beira-Mar, 29; 5º Benfica Castelo Branco, 29; 6º Sertanense, 27; 7ºs Condeixa, União de Leiria, Oleiros e Anadia; 11º Torreense, 25; 12º Marinhense, 24; 13ºs União de Santarém e Águeda, 22; 15º Oliveira do Hospital, 20; 16º Sp. Ideal, 16; 17º Vit. Sernache, 12; 18º Fontinhas, 11.



SÉRIE D:



Pinhalnovense – Armacenenses, 4-1

Olhanense - Mineiro Aljustrelense, 2-0

Oriental – Sintrense, 1-0

1.º Dezembro – Louletano, 1-3

Loures – Real, 1-1

Lusitano de Évora - Esperança Lagos, 3-1

Sacavenense – Alverca, 1-1

Fabril - Sintra Football, 3-1

Amora - Olímpico Montijo, 2-2



CLASSIFICAÇÃO: 1º Olhanense, 44 pontos; 2º Real, 43; 3ºs Alverca e Louletano, 40; 5ºs Pinhalnovense e Sintrense; 7º Loures, 31; 8º Oriental, 30; 9º 1º Dezembro, 24; 10º Armacenenses, 22; 11º Montijo, 20; 12ºs Amora e Esperança de Lagos, 19; 14º Aljustrelense, 17; 15ºs Fabril e Lusitano de Évora, 14; 17º Sintra Football, 13; 18º Sacavenense, 12.