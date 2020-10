Resultados da quarta jornada do Campeonato de Portugal 2020/21:



SÉRIE A:



Montalegre – Merelinense, 1-0

Bragança – Mirandela, 0-1

Vilaverdense – Juventude de Pedras Salgadas, 2-2

Águia Vimioso – Cerveira, 0-2

Maria da Fonte – Vidago, 2-2

Vianense – Sporting de Braga B, 0-4



Líder: Sp. Braga B, 12 pontos



SÉRIE B:



Camacha – Vitória de Guimarães B, 0-3

São Martinho – Rio Ave B, 1-3

Pevidém – Berço, 0-3

Brito – Mondinense, 1-0

Tirsense – Fafe, 1-3

Folga: Felgueiras 1932



Líder: Fafe, 10 pontos



SÉRIE C:



Paredes – União da Madeira, 3-1

Salgueiros – Câmara de Lobos, 2-0

Vila Real – Marítimo B, 1-5

Amarante – Coimbrões, 3-0

Trofense – Gondomar, 2-1

Leça – Pedras Rubras, adiado



Líder: Trofense, 10 pontos



SÉRIE D:



Águeda – Sporting de Espinho, 1-0

Anadia – São João de Ver, 1-0

Canelas 2010 – Lusitânia Lourosa, 2-0

Sanjoanense – Castro Daire, 0-0

Vila Cortez Mondego – Beira-Mar, 0-4

Valadares Gaia – Vildemoinhos, adiado



Líder: Canelas 2010, 12 pontos



SÉRIE E:



GRAP – Mortágua, 0-5

Carapinheirense – Sertanense, 2-2

Oleiros – Marinhense, 2-2

Benfica e Castelo Branco – Vitória Sernache, adiado

Oliveira do Hospital – Condeixa, adiado

Alcains – União de Leiria, adiado



Líder: Sertanense, 8 pontos



SÉRIE F:



Sacavenense – Torreense, 0-2

União Almeirim – Caldas, 1-3

Lourinhanense – Pêro Pinheiro, 0-1

Sintrense – Loures, adiado

Fátima – Alverca, adiado

União Santarém – 1.º Dezembro, adiado



Líder: Caldas e Pêro Pinheiro, 9 pontos



SÉRIE G:



Rabo de Peixe – Praiense, 0-0

Sporting B – Belenenses SAD B, 4-1

Fabril – Oriental Dragon, 0-2

Estrela da Amadora – Oriental, 2-0

Sporting Ideal – Real, 2-1

Olímpico do Montijo – Fontinhas, adiado



Líder: Estrela da Amadora e Sporting B, 10 pontos



SÉRIE H:



Louletano – Pinhalnovense, 5-0

Vitória de Setúbal – Esperança de Lagos, 1-1

Amora – Lusitano de Évora, 1-0

Mineiro Aljustrelense – Olhanense, 0-2

Juventude de Évora – Moncarapachense, 0-2

Folga: Moura

Líder: Amora, 7 pontos