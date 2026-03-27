O Sacavenense, segundo classificado da primeira divisão Distrital da AF Lisboa, foi alvo de buscas da Polícia Judiciária nesta sexta-feira.

Foi o clube clube de Loures que divulgou essa informações aos sócios e simpatizantes, sem especificar os crimes em causa.

«Tais diligências prendem-se com uma investigação em curso relativamente a factos ocorridos em data anterior a tomada de posse da atual direção. O SGS encontra-se a prestar total colaboração às autoridades», assegura o clube.