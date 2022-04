Apesar de o Fabril ter recebido uma carta da CUF Saúde a informar que não autorizam a mudança de nome, o histórico clube do Lavradio, Barreiro, a intenção de voltar à antiga designação dos tempos áureos entre as décadas de 50 e 70 do século passado vai mesmo ser submetida a aprovação dos sócios.

«A CUF não foram os Mello que a fizeram, foi o Alfredo da Silva. Entretanto, apareceu esta ideia de mudar o nome para Clube União Fabril (CUF). Percebi perfeitamente o que as pessoas queriam e não fui contra, por isso vamos apresentar a proposta de alteração no sábado», afirmou o presidente do clube, Faustino Mestre, em declarações à agência Lusa.

Recorde-se que o Fabril tem origem no Grupo Desportivo da CUF e a atual designação foi atribuída em 2000, depois de entre 1977 e 2000 ter-se chamado Quimigal. Mas a nova designação resultará da leitura das iniciais de Clube União Fabril e não da abreviatura popular do antigo nome do Grupo Desportivo da CUF.

«Os Mello é que ainda não perceberam que já não são donos de Portugal. Quem vai passar a chamar CUF ao nosso clube é a comunicação social, as pessoas. Até deviam era ficar contentes por sermos os primeiros a respeitar os laços com a família», apontou Faustino Mestre.

A data da fundação do clube (27 de janeiro de 1937, também vai a votos na assembleia geral de sábado e pode ser alterada para março de 1928, uma vez que, aponta o dirigente, há evidências de que o Grupo Desportivo da CUF já existia nessa data. «Recentemente recuperámos a bandeira original de quando o clube nasceu e tem lá a data em letras bem grandes. Há também documentos que provam que o clube já era nascido em 1928. A Associação de Futebol de Lisboa, que é mais antiga que a própria Federação Portuguesa de Futebol, já tem lá documentos com o nome do nosso clube. É apenas uma questão de justiça e de verdade», sustentou o presidente do clube que milita e é líder na 1.ª divisão distrital da AF Setúbal.