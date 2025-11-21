A Federação Portuguesa de Futebol detalhou os assuntos abordados na reunião desta sexta-feira entre Pedro Proença, presidente do organismo, e os líderes de FC Porto, Sporting, Benfica e Sp. Braga.

Em comunicado, a FPF informou que foi discutido o momento do futebol português e estiveram ainda em cima da mesa desafios futuros, como a sustentabilidade das sociedades desportivas e a importância do estabelecimento de «critérios rigorosos» na distribuição das receitas provenientes das apostas desportivas, em particular as que proveem de ligas internacionais.

O modelo de financiamento do futebol português e os desafios que enfrenta, indissociáveis dos panoramas nacional e internacional, foi também abordado no encontro que sentou à mesa Pedro Proença, Rui Costa, Frederico Varandas, André Villas-Boas e António Salvador. Nesse sentido, a FPF anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar o atual modelo e pensar em soluções.

O organismo soberano do futebol português destaccou ainda que a reunião foi construtiva e que teve um «espírito de diálogo positivo».

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

«A Federação Portuguesa de Futebol informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira, na Cidade do Futebol, os Presidentes de FC Porto, André Villas-Boas, SC Braga, António Salvador, SL Benfica, Rui Costa, e Sporting CP, Frederico Varandas.

No encontro foi abordado o atual momento do Futebol Português e debatidos diversos temas relacionados com o futuro da indústria, nomeadamente com a sustentabilidade das Sociedades Desportivas do Futebol Profissional, com foco na distribuição das receitas provenientes das Apostas Desportivas e em particular as verbas referentes às apostas em ligas internacionais.

Foi também abordado o modelo de financiamento do Futebol Português e os desafios que o mesmo enfrenta face ao contexto nacional e internacional.

Na reunião foi dado conhecimento da constituição do grupo de trabalho, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, destinado a analisar o atual modelo e a construir soluções que vão ao encontro das necessidades do Futebol Profissional.

De entre outras soluções, ficou clara a necessidade de estabelecer critérios rigorosos de distribuição das receitas provenientes das Apostas Desportivas, bem como a definição de parâmetros exigentes de aplicação das verbas distribuídas.

A Federação Portuguesa de Futebol saúda o clima construtivo da reunião, que deixou bem vincado o espírito de diálogo positivo demonstrado na discussão de temas verdadeiramente estruturantes para o futuro do Futebol Português.»