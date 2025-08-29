Futebol nacional
Taça de Portugal: bolo de €2,322M, vencedor recebe 325 mil euros
FPF divulga as contrapartidas financeiras relativas à prova rainha
A Federação Portuguesa de Futebol vai distribuir 2,322 milhões de euros em prémios na edição 2025/26 da Taça de Portugal.
Cada emblema que entra na 1.ª eliminatória da competição que arranca neste fim de semana recebe já 4 mil euros e quem chegar às meias-finais tem direito a 22.500 euros.
O campeão da Taça de Portugal recebe 325 mil euros de prémio, enquanto o finalista vencido vai ter direito a pouco mais de metade dessa verba: 175 mil euros.
A estes valores junta-se a verba das transmissões televisivas.
