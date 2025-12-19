Vitorino Antunes, agora numa nova função, sofreu um episódio lamentável na noite desta quinta-feira. O seu carro, um Range Rover, foi alvo de vandalismo. Os vidros da viatura foram partidos, como mostram as imagens partilhadas pelo Freamunde.

O ataque foi perpetrado por adeptos do clube, segundo o comunicado dos capões. Surpreendentemente, acontece mesmo após Vitorino Antunes estar invicto em dez jogos ao leme da equipa - soma quatro vitórias e seis empates.

«Este tipo de comportamento é absolutamente inaceitável e contrário aos valores que o SC Freamunde sempre defendeu: respeito, desportivismo e civismo, dentro e fora das quatro linhas. Nada justifica o ato de cobardia que se verificou na noite de hoje e que deve envergonhar os seus autores», escreve o clube em comunicado.

«Atos desta natureza apenas prejudicam a imagem do clube, afastam pessoas do desporto e em nada contribuem para o crescimento da instituição que todos dizemos apoiar. Freamunde é reconhecida como uma terra profundamente bairrista e conhecida pela defesa acérrima dos seus. Precisamente por isso, atos de vandalismo, cobardia e ataque a quem trabalha em prol do clube são uma afronta direta à nossa identidade e ao nosso símbolo», continuam.

«O SC Freamunde solidariza-se totalmente com o seu treinador, condena publicamente este episódio e tudo fará para que situações semelhantes não se repitam. O SC Freamunde é maior do que qualquer ato isolado de vandalismo», termina a entidade.

O Freamunde é terceiro na segunda divisão distrital da AF Porto. Este é o primeiro trabalho de Antunes enquanto treinador após ter pendurado as botas na temporada passada ao serviço do Paços de Ferreira. Antunes formou-se como futebolista neste clube, antes de jogar em clubes como Málaga ou Sporting.