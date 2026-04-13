Com quatro golos apontados na segunda parte, o Gil Vicente venceu no reduto do Vianense (4-0), este domingo, em jogo da nona jornada da fase de manutenção do campeonato de sub-17. O terceiro golo dos galos foi marcado pelo guarda-redes... e que golo!

Aos 54 minutos, Tiago Ferreira saiu da área para cortar um lance de perigo, rematou com toda a força e a bola só parou nas redes da baliza adversária. O jovem guardião marcou um golaço que até fez os adversários levarem as mãos à cabeça.