Depois do triunfo sobre o Marítimo, o FC Porto B voltou às derrotas na II Liga, ao perder fora com a Oliveirense por 1-0.

O extremo João Silva assinou o único golo do jogo, pouco antes do intervalo.

A Oliveirense terminou o jogo em inferioridade numérica, devido à expulsão de Armando por acumulação de amarelos já em tempo de compensação.

Com este resultado, o FC Porto B continua no último lugar da II Liga com cinco pontos, menos dois do que o Benfica, que é penúltimo. A Oliveirense é agora oitava classificada, à condição, com 11 pontos.

O Sporting B, que ainda vai entrar em campo na 9.ª jornada, segue no primeiro lugar.