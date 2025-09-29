O Paços de Ferreira e o FC Porto B empataram a dois golos na 6.ª jornada da II Liga.

Num duelo entre os dois últimos classificados, ainda sem qualquer vitória somada na competição até ao momento, os azuis e brancos, a jogar na condição de visitantes, adiantaram-se no marcador aos 14 minutos por intermédio do avançado bielorrusso Trofim Melnichenko.

Já na reta final da primeira parte, os pacenses, que jogaram com uma estampagem de Carlos Barbosa - ex-presidente do clube, falecido a 7 de setembro - na zona frontal das camisolas, viraram o resultado com golos de Anilson (38m) e de Costinha (45+2m), num espetacular remate de meia-distância.

A segunda parte começou praticamente com o cartão vermelho direto a ser exibido a Kauan (48m), depois de um pontapé em cheio na face de Diogo Fernandes, guarda-redes dos portistas.

O FC Porto B empatou pouco depois por Brayan Caicedo, avançado colombiano que tinha sido lançado no jogo ao intervalo.

Aos 70 minutos, Francisco Ramos viu o segundo amarelo e deixou o Paços reduzido a nove para uma reta final de partida de sentido único, mas sem mais golos.

Com este resultado, o Paços de Ferreira passa a somar 4 pontos na II Liga e mantém-se no 17.º lugar, enquanto o FC Porto segue em 18.º e último com metade dos pontos do conjunto pacense.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?