Juniores: Benfica goleia antes do dérbi com o Sporting
Encarnados vencem o Famalicão por 4-0
O Benfica goleou o Famalicão por 4-0, este sábado, em jogo sétima jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Juniores.
No Benfica Campus, os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, graças aos golos de Jaden Umeh (14m), Diogo Coelho (33m) e Dilan Neves (41m). No segundo tempo, Duarte Soares (51m) apontou o último tento das águias.
Com este triunfo, o Benfica continua no segundo lugar, com 15 pontos, a dois do líder FC Porto, que nesta ronda goleou o Sporting (6-0), o quarto classificado (dez pontos). Em terceiro, está o Rio Ave (13).
De resto, na oitava jornada encarnados e leões vão defrontar-se no Benfica Campus, num dérbi agendado para 4 de abril (16h00). Já o FC Porto, recebe o Santa Clara no mesmo dia (11 horas).