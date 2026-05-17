A Liga anunciou as datas dos dois jogos para o play-off de subida/descida da Liga - que vai colocar frente a frente o Casa Pia e o Torreense.

A formação de Torres Vedras, que terminou em terceiro na II Liga, recebe os gansos na próxima quarta-feira, dia 20, às 18 horas. O segundo encontro joga-se no dia 28, quinta-feira, às 20h em Rio Maior.

De recordar que o Torreense está na final da Taça de Portugal, na qual irá enfrentar o Sporting, no próximo domingo dia 24. Deste modo, a equipa de Luís Tralhão terá desvantagem pelo jogo extra entre o play-off.

Porém, as datas inicialmente propostas apontavam para 23 e 29 de maio. Deste modo, dada a final da Taça de Portugal, o calendário foi alterado para os dias 20 e 28 de maio. 

O Casa Pia está há quatro anos consecutivos na Liga. O Torreense, por sua vez, não joga no principal escalão português desde 1992.

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