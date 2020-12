Títulos com e sem público nas bancadas. Goleadas a entrarem para a história do futebol português. Derrotas: umas surpreendentes, outras decisivas. E uma saída do relvado de um futebolista por iniciativa própria.

O ano 2020 foi aquele em que o Sp. Braga venceu a Taça da Liga em casa e com festa a vermelho e branco nas bancadas, mas também aquele em que o FC Porto foi coroado campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e da Supertaça - do Dragão a Aveiro, passando por Coimbra - sem público na plateia.

Foi também o ano em que Moussa Marega ficou envolvido numa situação de racismo em pleno Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num V. Guimarães-FC Porto. Um acontecimento que agitou o mundo do futebol e a sociedade.

Além disso, espaço para goleadas históricas de Sp. Braga e V. Guimarães e uma vitória para a história do Santa Clara no Estádio da Luz.

Os dez jogos memoráveis de 2020 no futebol português, na galeria associada.