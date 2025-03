Os graves acontecimentos ocorridos neste fim de semana num jogo nas Caldas das Taipas vão ser investigados pelo Ministério Público.

Em comunicado, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) informou serem visíveis agressões ao árbitro Ricardo Ferreira, mas também entre jogadores do CC Taipas e do Arões SC.

COMUNICADO DA APCVD NA ÍNTEGRA:

«A respeito do jogo entre o CC Taipas e o Arões SC, no Campo Montinho, a contar para a 24.ª jornada do Campeonato da Divisão de Honra, Série B em Futebol Masculino, competição organizada pela Associação de Futebol de Braga, face às imagens difundidas através da comunicação social, onde são visíveis agressões ao árbitro e entre jogadores das duas equipas, estando em causa ilícito criminal de natureza pública, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) procederá ao envio para o Ministério Público de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal.»