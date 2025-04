Pedro Hipólito foi despedido do comando técnico do O Elvas no dia seguinte ao fim da Série C do Campeonato de Portugal, que a equipa alentejana venceu com 65 pontos, mais 16 do que o Fátima, segundo classificado.

«A SAD de "O Elvas" informa que decidiu, com efeito imediato, terminar a ligação contratual com o treinador Pedro Hipólito. Na base da decisão tomada está o facto de, nas últimas semanas, terem deixado de existir condições para o técnico manter o cargo até ao final da temporada 2024/25», pode ler-se em comunicado.

A relação de Pedro Hipólito com os donos da SAD do Elvas eram tensas e deterioraram-se nos últimos tempos.

O treinador de 46 anos esteve mais de uma época e meia à frente da equipa, tendo nesta temporada chegado aos quartos de final da Taça de Portugal. O jogo deste domingo diante do Arronches e Benfica (vitória por 1-0 com golo já em tempo de compensação) foi o último de Hipólito, que já não vai orientar a equipa do Alto Alentejo na fase de subida à Liga 3.