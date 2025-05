Manuel Cajuda foi reeleito, esta terça-feira, como presidente do Olhanense, partindo deste modo para o segundo mandato na presidência do emblema algarvio, com 840 votos que correspondem a 84 votantes.

A tomada de posse aconteceu no imediato, no encerramento da Assembleia Geral Eleitoral. A apresentação aos sócios decorrerá no próximo sábado, dia 24 de maio, ao intervalo do jogo frente ao Lusitano de Vila Real de Santo António.

Manuel Cajuda, que entrou no Olhanense em 2023, fez uma reflexão sobre o seu percurso até então no clube de Olhão, analisando com especial atenção a vertente financeira. «Quando entrei, tínhamos €1,9 milhões, mais ou menos, de PER para pagar. Em dois anos conseguimos reduzir essa verba para cerca de €1,2 milhões. Temos pago cerca de 20 mil euros por mês. Foi uma prenda que o passado me deixou», referiu numa entrevista ao podcast Final Cut. «Não tivesse eu e a minha direção ter optado por ter algum cuidado com a gestão das coisas, neste momento não havia Olhanense», considerou.

O dirigente de 74 anos deixou claro que a ambição do Olhanense passa por subir progressivamente de divisão. O Campeonato de Portugal, para já, é a principal meta do clube que milita na 1.ª divisão distrital do Algarve.