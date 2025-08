O Arouca perdeu este sábado por 1-0 com os angolanos do Petro de Luanda, em jogo de preparação da equipa da I Liga, que foi disputado em Freamunde.

O único golo da partida surgiu na abertura do segundo tempo, com Jairo, médio angolano de apenas 16 anos, a dar a vitória aos campeões angolanos.

A formação orientada por Vasco Seabra conta assim com três derrotas e duas vitórias nesta pré-temporada, que termina ainda hoje, com novo encontro particular, desta vez frente ao Famalicão.

O Arouca inicia a Liga 2025/26 com a receção ao AVS, em 9 de agosto, às 18 horas, na primeira jornada da competição.