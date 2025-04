Um adepto e um futebolista foram detidos nos últimos dias por desobedecerem à ordens de interdição de acesso a recintos a que tinham sido sujeitos de forma cautelar, anunciou a Polícia de Segurança Pública.

O caso mais recente aconteceu precisamente nesta quarta-feira no Benfica-Farense, quando um adepto dos encarnados, que estava proibido de frequentar recintos desportivos há mais de um ano (desde fevereiro de 2024, devido a deflagração de um artefato pirotécnico num Benfica-Farense), foi encontrado em situação de desobediência.

O outro caso sucedeu a 30 de março, quando num jogo de uma liga amadora de futebol 7 de Lisboa (Estalados-Black Devils) e diz respeito a um atleta da equipa da casa que estava interditado de frequentar estádios devido à deflagração e arremesso de artefactos pirotécnicos a 18 de dezembro de 2023 no clássico entre Sporting em FC Porto em Alvalade.

Nos dois casos, refira-se, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) aplicou as medidas cautelares de interdição de acesso a recintos desportivos, que já resultaram na interceção de 21 indivíduos por parte da PSP esta época e cuja desobediência é punível com pena de prisão até um ano ou com multa até 120 dias.