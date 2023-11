Rabiola anunciou, esta sexta-feira, que terminou a carreira de futebolista de forma oficial.

O antigo avançado português abraça nesta altura um projeto numa equipa técnica dos escalões jovens do AVS SAD.

«Hoje termino uma etapa, termino o sonho da minha vida o sonho ao qual me dediquei e trabalhei desde os 8 aos 34 anos, onde ri, chorei (muito), ganhei e perdi mas acima de tudo fez o que sou hoje e o que quero ser no futuro. Hoje inicio também uma nova etapa, a paixão pelo treino. Quero agradecer ao AVS Futebol SAD por me abrir as portas desta nova etapa onde vou ter a oportunidade de ensinar, partilhar toda a minha experiência e acima de tudo de aprender. O treino passou a ser, nestes últimos anos de carreira, o meu principal foco de aprendizagem onde me formei, tirei notas, li, estudei e acima de tudo serviu para saber aquilo que eu não quero. Quero ajudar os jogadores em tudo aquilo que lhes possa servir para jogarem um jogo em que faz falta conviver. Isto não é ténis. São 11 pessoas que necessitam de outra para os coordenar, mas, no campo, a eleição da jogada, do passe, do drible, do remate, quero que corresponda totalmente aos futebolistas. Estou preparado e certamente o futuro será risonho», escreveu, numa nota na rede social Facebook.

Aos 34 anos, Rabiola jogou pela última vez na época 2021/22, ao serviço do Vila Meã, numa carreira em que, após a formação no Vitória SC, onde jogou na equipa sénior, passou também pelo principal campeonato ao serviço de FC Porto, Olhanense, Feirense, Penafiel e Académica.

Ao longo do percurso, jogou ainda no Desportivo das Aves, na equipa B do Sp. Braga, Felgueiras 1932, Vizela e Fafe. Esteve ainda ligado ao Paços de Ferreira, mas atravessou um longo período de lesão e não jogou oficialmente pelos castores.