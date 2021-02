A casa de Ibraim Cassamá, futebolista do Real Massamá e candidato à presidência do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, foi vandalizada.

O jogador, de 35 anos, já fez queixa às autoridades.

Nas fotografias partilhadas pela página oficial de apoio à candidatura de Ibraim Cassamá e também pelo ex-futebolista Luís Lourenço, é possível ver mensagens de teor racista e com ameaças dirigidas ao atleta e à família. O nome de André Ventura, líder do partido Chega, também aparece escrito.

«Repudiamos, ferozmente, o que aconteceu e, apesar de já ter sido feita a devida queixa, não podemos mais continuar a compactuar com estes e outros actos que têm acontecido. Na defesa do interesse da classe que representa, esta lista vai continuar a expressar as suas ideias, mesmo que isso represente coerção ou represálias, numa perspetiva de respeito por todos, que é unicamente o que exigimos. A luta do Ibra foi até aqui e será sempre, pela inclusão de todos e em tudo. E assim irá continuar», escreveu a página da candidatura de Ibraim Cassamá, que lidera uma das duas listas já anunciadas para a direção do Sindicato. A outra, anunciada esta terça-feira, é encabeçada pelo atual presidente, Joaquim Evangelista, que lidera o organismo desde 2005.

As eleições para o quadriénio até 2025 estão previstas para março.