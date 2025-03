O rasto de destruição provocado pela Depressão Martinho causou ao Grupo Desportivo Sourense mais de 200 mil euros em prejuízos.

Recorde-se que a cobertura metálica da bancada do campo do clube da vila de Soure, distrito de Coimbra, abateu na madrugada de quinta-feira e o muro posterior e o contíguo ao relvado partiram em vários pontos.

Em declarações à agência Lusa, Sérgio Rodrigues, presidente do Sourense, informou que a direção do clube de Soure está a tomar, juntamente com a Câmara Municipal de Soure, medidas para voltar a colocar a bancada funcionar e sem risco de perigo.

A primeira fase, indicou, passa por retirar a cobertura danificada: «Queremos que seja feita nos próximos dias e, depois, serão feitas as obras necessárias para a colocação de uma nova cobertura», explicou o dirigente.

A nova cobertura da bancada custará entre 150 mil e 200 mil euros, isto sem contar as obras necessárias para reparar os restantes estragos provocados pela tempestade.

O Sourense atua na Divisão de Elite da AF Coimbra, estando na luta pela promoção ao Campeonato de Portugal.