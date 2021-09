O Sporting de Braga conquistou este domingo a Taça de Portugal ao derrotar na final a Casa do Benfica de Loures por 7-2, na Nazaré.



No estádio do Viveiro Jordan Santos, os arsenalistas. que já tinham conquistado esta época o sexto título da Divisão de Elite, mantiveram na sua posse o título, já depois de terem conquistado a primeira edição da prova.