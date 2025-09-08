Fernando Santos deixa a Seleção do Azerbaijão
Treinador português não venceu nenhum dos 11 jogos que disputou no comando dos azeris
Fernando Santos já não é o selecionador do Azerbaijão. O treinador português, de 70 anos, chegou a acordo para rescindir o contrato com a Federação de Futebol do Azerbaijão [AFFA], que era válido até 2027.
Na despedida, Fernando Santos lembra que, quando assumiu a Seleção azeri, em junho de 2024, foi-lhe proposto «reformular as bases do futebol do país sob o ponto de vista técnico e infraestrutural, passando pelos quadros competitivos e pela formação, com vista a apresentar uma equipa competitiva na fase de qualificação para o Euro 2028».
«Apresentei, com as devidas adaptações, um plano abrangente, em setembro de 2024, à semelhança de outros projetos que elaborei em federações onde trabalhei. Espero que esse projeto possa vir a ser útil à AFFA e que motive o investimento necessário para criar e desenvolver talentos futebolísticos que possibilitem melhores resultados no futuro», acrescentou.
Fernando Santos agradece ainda «ao presidente da Federação o respeito e a consideração pessoal que sempre teve» para consigo, bem como «ao povo do Azerbaijão a hospitalidade e o carinho que demonstraram ao longo deste período».
O treinador português deixa o cargo de selecionador do Azerbaijão ao cabo de 11 jogos, nos quais alcançou dois empates e somou nove derrotas.
Campeão europeu ao comando de Portugal, em 2016, Fernando Santos passou os últimos anos na Seleção da Polónia e no Besiktas, antes de ter aceitado o convite da Federação azeri. Foi ainda selecionador da Grécia, entre 2011 e 2014, e treinador de vários clubes, entre os quais FC Porto, Sporting e Benfica.
[Artigo atualizado às 10h17 do dia 8 de setembro]