O Académico de Viseu está de volta à Liga, 37 anos depois! Aos viseenses bastou o empate a zero com o Sporting B na última jornada da II Liga, num Fontelo lotado, para fazer a festa da subida de divisão.

Os Viriatos juntam-se, assim, ao campeão Marítimo na lista de equipas promovidas à Liga, em 2025/2026.

Ao Torreense de pouco valeu a goleada deste sábado frente ao Vizela, por 4-0. Luis Quintero [40m], Kevin Zohi [64m], Costinha [74m] e Musa Drammeh [90+4m] construíram o resultado.

A equipa de Torres Vedras, que também está apurada para a final da Taça de Portugal, vai agora disputar o play-off de subida com o 16.º classificado da Liga, que vai conhecer no domingo.

[Artigo em atualização]