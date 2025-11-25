A história e património de um dos mais importantes clubes nacionais vai estar à venda em leilão. É mais um degrau na trágica queda do Boavista, que entrou em processo de insolvência neste ano e não conseguiu a inscrição nas distritais da AF Porto.

O Tribunal Judicial da Comarca Vila Nova de Gaia reuniu o inventário de todos os bens e direitos da Boavista SAD que vão ser sujeitos a leilão, ao qual o Maisfutebol teve acesso. Ainda não há data prevista para o leilão.

Variados troféus, desde Taças de Portugal (1975, 1979 e 1997), as Supertaças Cândido de Oliveira de 96/97 e 91/92 e, até o mais importante troféu da história do clube - o Campeonato Nacional de 2000/01. Não foi definido um valor base de licitação desses artigos.

Porém, a SAD vai pôr à venda outro tipo de artigos mais corriqueiros do dia a dia das 'panteras'. Frigoríficos, microondas, secretárias, computadores e diverso mobiliário estão na lista.

Até marquesas e equipamentos eletrónicos do departamento médico, utilizados por muitos atletas que passaram no clube para receber tratamento, estão à venda.

Contudo, talvez ainda mais insólita seja a venda de 28 santos religiosos, com o valor base de 900 euros.

O leilão destina-se não só a valores físicos e mobiliários, mas também a «direitos». Entre eles o fundo relativo ao mecanismo de solidariedade da UEFA, a ser distribuído pela Federação Portuguesa de Futebol. Valor base é 578,384 mil euros.

Além disso, vão estar à venda os valores apreendidos na conta da massa insolvente do clube - 725,821 mil euros, e o saldo bancário apreendido na conta aberta após a insolvência do clube, no banco Montepio, no valor de 9.709 euros.

O montante total global dos bens avaliados é de um milhão, 362 mil, 455 euros e 46 cêntimos. Porém, recorde-se que muitos dos artigos não têm base de licitação e por isso a SAD pode arrecadar mais do que esse valor.

Clube histórico da cidade do Porto, o Boavista é, além de Belenenses, Sporting, FC Porto e Benfica, um dos únicos clubes que venceu o Campeonato Nacional. Disputou a Liga dos Campeões no início do século e, ainda no fim da época passada, disputava a primeira divisão nacional.