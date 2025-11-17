A seleção de Moçambique encerrou o estágio de novembro com um empate a 2-2 frente ao Chade, esta segunda-feira, dias depois da derrota diante de Marrocos (0-1) que ditou o fim do sonho de chegar ao Mundial 2026.

Geny Catamo, jogador do Sporting, foi novamente titular e viu Marius Mouandilmadji, antigo jogador do FC Porto e do Desp. Aves, abrir o marcador à passagem do minuto 45+2m na sequência de um contra-ataque excelente.

O Chade teve uma expulsão já na segunda parte, de Mani Betrand Junior e Catamo aproveitou para igualar a partida de grande penalidade pouco depois.

No entanto, os Mambas voltaram a sofrer já em cima do minuto 90 também devido a um penálti de Thiam. Mesmo assim, Moçambique conseguiu empatar no último lance do encontro por intermédio de Gildo, antigo avançado da Académica, fixando o 2-2 final.