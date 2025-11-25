Age Hareide, histórico treinador e antigo internacional norueguês, está a receber tratamento para um tumor maligno no cérebro. A informação foi confirmada pelo filho, Bendik Hareide, em declarações à emissora NRK, que revelou que o ex-selecionador, de 72 anos, já foi submetido a sessões de radiação e quimioterapia.

Segundo o filho, os primeiros sinais da doença surgiram em julho, quando Hareide começou a enfrentar dificuldades na fala, levando a exames que confirmaram o diagnóstico.

Apesar da gravidade da doença, Hareide manteve a ligação próxima ao futebol e chegou mesmo a viajar recentemente até Milão para assistir à vitória da Noruega sobre a Itália (4-1), triunfo que garantiu o apuramento para o Mundial 2026 aos nórdicos.

Hareide representou a Noruega por 50 vezes enquanto jogador, destacando-se como defesa central. Ao longo da carreira, passou ainda por clubes como Manchester City e Norwich. Enquanto treinador contou com passagens pelos comandos de Noruega, Dinamarca, que levou aos oitavos de final do Mundial 2018, e Islândia.