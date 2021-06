O castigo dado a Andre Onana, guarda-redes do Ajax, foi reduzido de um ano para nove meses.

O Tribunal Arbitral do Desporto reviu a decisão e decidiu reduzir o castigo dado ao jogador por considerá-lo «desproporcional e excessivo».

Onana foi suspenso em fevereiro deste ano, depois de ter sido detetada Furosemida, uma substância proibida no desporto, num teste antidoping. Desde então, o camaronês de 25 anos não pode treinar nem jogar, seja no Ajax ou na seleção.

Com a alteração no prazo do castigo, Onana estará autorizado a treinar a partir de setembro, podendo jogar apenas a partir de novembro

A Furosemida é um diurético, um tipo de substância banida de todos os desportos por poder causar uma perda de peso abrupta e permitir ainda «esconder» outras substâncias proibidas.