Houve reviravolta na última jornada do segundo escalão do futebol germânico, com o Colónia, que goleou o Kaiserslautern, a sagrar-se campeão da II Liga alemã, aproveitando a derrota do até então líder da prova, o Hamburgo, na visita ao «aflito» Fürth.

A formação da cidade de Colónia goleou por 4-0 na receção ao Kaiserslautern. Eric Martel, Luca Waldschmidt, Florian Kainz e Mark Uth marcaram os golos que deram o quinto título da Bundesliga 2 ao clube, com 61 pontos conquistados.

A surpresa da 34.ª ronda aconteceu na casa do Fürth, onde o Hamburgo, com o português Daniel Fernandes na baliza, foi derrotado por 3-2. O herói da tarde foi o avançado Felix Klaus, que anotou um hat-trick. Os golos de Jean-Luc Dompé e Robert Glatzel para a formação de Hamburgo não chegaram para evitar o desaire.

O Hamburgo, que no fim de semana passado tinha celebrado euforicamente o regresso à Bundesliga sete anos depois, vê assim cair a oportunidade de conquistar o título do segundo escalão. Termina a prova no segundo lugar, com 59 pontos.

Nas restantes contas da subida, o Elversberg venceu o Schalke 04 (2-1) e garantiu o terceiro posto, que dá acesso ao playoff de promoção, com 58 pontos.

A formação que há quatro anos estava no quarto escalão do futebol alemão vai agora discutir com o Heidenheim a última vaga em aberto para a próxima edição da Bundesliga.

Outros resultados:

Darmstadt 3-1 Regensburg

Karlsruher 3-0 Paderborn

Hertha 1-1 Hannover

Magdeburg 4-2 Dusseldorf

Braunschweig 1-4 Nuremberg

Ulm 2-2 Munster