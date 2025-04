O Bayer Munique fez a sua parte na 31.ª jornada da Bundesliga, ao vencer de forma clara o Mainz (3-0), mas vai ter de esperar pelo menos mais uma semana para poder celebrar o seu 33.º título de campeão da Alemanha, uma vez que o detentor do troféu, Bayer Leverkusen, também fez a sua parte diante do Augsburgo, que derrotou por 2-0.

Em Munique, o Bayern, sem portugueses em campo, resolveu rapidamente a questão diante do Mainz, que ainda luta por uma vaga europeia na próxima época. Na primeira parte, Laimer assistiu para os golos de Leroy Sané e Michael Olise, tendo o ex-Sporting Eric Dier fechado as contas do jogo aos 84 minutos, na sequência de um canto.

Os bávaros só não fizeram a festa já esta tarde porque o Bayer Leverkusen também venceu, na receção ao Augsburgo, por 2-0, resultado construído ainda na primeira parte, por Patrick Schick e Emiliano Buendía. Com três jornadas por realizar, as duas equipas continuam separadas por oito pontos.

Já o Friburgo colocou pressão no Eintracht Frankfurt, que esta tarde recebe o Leipzig (17:30), na corrida pelo terceiro lugar da Bundesliga ao vencer na casa do Wolfsburgo, que teve Tiago Tomás em ação a partir do minuto 78, por 0-1, com um golo de Rosenfelder.

Os restantes encontros desta tarde foram de emoções fortes. O Kiel derrotou o Borussia Mönchengladbach por 4-3, num jogo resolvido por Shuto Machino com um golo no tempo de compensação.

Já o Borussia Dortmund derrotou o Hoffenheim por 2-3, também com um golo decisivo para lá do minuto 90, apontado por Anton, que rematou para a baliza deserta com o guarda-redes adversário em claras dificuldades depois de ter chocado com um jogador no início do lance. O Hoffenheim, diga-se, tinha feito o 2-2 ao minuto 90+1. Não admira, por isso, que o encontro apenas tenha terminado ao cabo de 14 minutos de tempo extra.