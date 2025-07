O Bayern Munique confirmou que Jamal Musiala sofreu, no jogo frente ao PSG a contar para o Mundial de Clubes, uma fratura na fíbula em decorrência de uma luxação no tornozelo. O jogador, de 22 anos, voou de Orlando para Munique na manhã deste domingo e será submetido a uma cirurgia em breve.

O diretor desportivo do clube bávaro, Max Eberl, admitiu que «esta lesão grave e a longa ausência são um verdadeiro choque para Jamal e para todos».

«É um verdadeiro golpe para o Bayern Munique. Todos sabem da enorme importância de Jamal para o nosso futebol e o papel central que ele desempenha na nossa equipa. Além disso, o impacto humano é incrivelmente amargo; todos nós sentimos por ele», vincou o dirigente.

Jamal Musiala sofreu uma lesão grave no tornozelo esquerdo nos últimos minutos do jogo com o PSG, nos quartos de final do Mundial de Clubes. O médio internacional alemão chocou com o guarda-redes do clube francês, Gianluigi Donnarumma, quando este se lançou no relvado para agarrar a bola.

É a segunda lesão complexa sofrida pelo jogador do Bayern Munique no espaço de poucos meses, depois de ter recuperado de um problema muscular, sofrido em abril, que quase o deixou de fora do Mundial de Clubes.

«Jamal acabou de recuperar de uma lesão e agora ficará afastado por mais um longo período. Vamos dar-lhe tudo o que ele precisar, apoiá-lo intensamente e estar ao seu lado. Já estamos ansiosos para vê-lo a jogar novamente», referiu Max Eberl.