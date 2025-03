André Villas-Boas espera «entregar um FC Porto muito melhor» do que aquele que encontrou quando assumiu a presidência do clube e da SAD, em maio do ano passado.

Os passos dados nesse sentido implicaram, numa fase inicial, o foco no saneamento da situação financeira do universo FC Porto, que permitisse a resolução de vários problemas prementes.

«Chegámos a uma situação, em novembro, de desespero absoluto. Tínhamos salários em atraso nas modalidades, no futebol e nos funcionários. É preciso ter o enquadramento devido», explicou André Villas-Boas, em entrevista a O Jogo e ao Jornal de Notícias, quando questionado sobre se os adeptos compreenderão o insucesso desportivo com a justificação da falta de liquidez.

«O FC Porto pagou quase 180 milhões de euros de dívidas que tinha. Totalmente impossível num cenário passado, com todo o respeito pela administração anterior. O FC Porto, neste momento, não deve nada aos seus jogadores e aos funcionários, tem os salários todos em dia, não deve nada a clubes, recomprou parte dos direitos televisivos que estavam antecipados até 2028 e tem ideia de recomprar ainda mais dívida associada aos direitos televisivos. Isto é difícil projetar na cabeça de um associado», acrescentou.

O presidente portista assume, ainda assim, que vai «caminhando na rua com alguma vergonha, porque há uma vergonha que me abraça pela parte desportiva e porque me custa ver a equipa em terceiro, mas há associados que me levantam por todo o resto do trabalho que está a ser feito». «Há reconhecimento. O que está a ser feito não é indiferente aos adeptos», sublinhou.

Com a divulgação dos resultados da auditoria forense à situação financeira do clube, «algo que tinha programado em campanha eleitoral», André Villas-Boas garantiu não ter tido a intenção de «magoar ou desprestigiar tudo o que foi atingido pelo presidente», Jorge Nuno Pinto da Costa. «Nem penso que toque a magnitude do que ele atingiu no FC Porto, que é superior a resultados da auditoria forense», sublinhou. Ainda assim, diz compreender que «o tenha desiludido e posto fim às negociações relativamente ao naming do museu» do clube.

Noutro contexto, o presidente portista espera ter o «PIP (Pedido de Informação Prévia) aprovado e, dessa forma, poder proceder à compra do terreno do Centro de Alto Rendimento», para onde está projetado um novo pavilhão. «Com o evoluir do tempo, temos falado com a Câmara Municipal do Porto no sentido de projetar possibilidades de construir esse pavilhão no centro da cidade», acrescentou.

André Villas-Boas comentou ainda os graves acontecimentos ocorridos na Assembleia Geral do clube de novembro de 2023: «Enquanto presidente do FC Porto posso dizer que tenho muita tristeza em ter constatado que se tivessem dado esses confrontos entre sócios e todo um ambiente de tensão. Ao ver aquelas imagens, nenhuma pessoa fica indiferente ao que se passou naquela noite».