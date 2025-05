Um golo apontado por Julinho, ao minuto 90+4, consumou o triunfo do Petro de Luanda frente ao Sagrada Esperança e a conquista, pela quarta época consecutiva, do campeonato angolano de futebol, a uma jornada do fim da prova.

O Tricolor chegou aos 65 pontos, somando mais cinco do que o o segundo classificado, Wiliete de Benguela, que este domingo não foi além de um nulo diante do 1.º de Agosto, equipa que completa o pódio.

Com os portugueses Pedro Pinto, Pedro Aparício e Valter Zacarias no plantel, o Petro de Luanda reforçou a hegemonia no futebol angolano, tendo somado o 19.º título da campeão da sua história, sendo o clube mais bem-sucedido da competição. Segue-se o 1.º de Agosto, com 13 campeonatos.

De recordar que o Petro de Luanda, que já havia conquistado a Supertaça local, foi orientado, até final do mês de abril, pelo português Ricardo Shéu, que foi demitido na sequência do afastamento da Taça de Angola, nos quartos de final, às mãos do Sagrada Esperança.