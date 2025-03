Henrique Calisto, histórico treinador do futebol português, confirmou, esta terça-feira, que é candidato à presidência da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).

«Confirmo que sou candidato à presidência da ANTF. Estamos numa fase de preparação da lista e do projeto», anunciou o antigo treinador no fórum da ANTF, que acontece no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Calisto elogiou José Pereira, atual líder da ANTF, e refere que não será «uma candidatura de rotura, porque os saberes alicerçam-se no que os nossos anteriores fizeram», disse.

A candidatura terá como pilar o alargamento das vagas no terceiro e quarto nível do curso de treinador de futebol. «Sabemos que há treinadores que não assinaram contrato com clubes estrangeiros e mesmo em Portugal porque não tinham o grau exigido. Portanto, essa é uma das lutas, a valorização da informação», frisou.

O proponente à liderança da ANTF destaca ainda que dará voz aos direitos laborais dos «treinadores» dos escalões «inferiores e formação».

«A ANTF também deve promover o acesso às novas tecnologias e metodologias de treino. Vamos tentar implementar uma revista trimestral com as novas realidades do treino e ciências envolvidas, nomeadamente através da tradução de "papers" veiculados em línguas que os treinadores não dominam», concluiu, sobre a necessidade de democratizar o acesso à informação pelos treinadores.

Henrique Calisto teve uma longa carreira de treinador, passando por clubes como Boavista, Salgueiros, Sp. Braga, Varzim, Académica, Leixões, Penafiel, Chaves, Rio Ave e Paços de Ferreira.